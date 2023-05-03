『Blu-ray)Mori Calliope/Major Debut Concert”New Underworld Ord (UPXH-29060)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 09時 23分に出品され04月03日 09時 23分に終了予定です。即決価格は7,877円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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メディア： Blu-ray

発売日： 2023/05/03



2022年にメジャー・デビューしたVTuber、Mori Calliopeが、7月21日に豊洲PITで行なった初ソロ・ライヴを映像化。豪華ゲストも参加し、ファッショナブルな演出の中で熱唱を披露している。



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[もりかりおぺ]

