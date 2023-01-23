『cooyin リケーブル 2Pin IEシリーズ イヤホンケーブル 8芯 銀メッキ単結晶銅 Sennheiser用 IE80S・IE80・I【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 20時 46分に出品され03月21日 20時 46分に終了予定です。即決価格は7,877円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
cooyin リケーブル 2Pin IEシリーズ イヤホンケーブル 8芯 銀メッキ単結晶銅 Sennheiser用 IE80S・IE80・I
【商品説明】
・ 【 金メッキなりの性能 】 精銅24K金メッキの高耐久プラグであり、割りにくいし、外観も高級的に感じられる。また、金メッキによって、音質の表現力を向上させ、ロスをより減少させ、外部電磁波の影響を防ぎ。安定伝送などの効果があります。 複雑な取り付け不要、対応できるイヤホンやオーディオ設備に差し入れのみでご使用可能。
・ 【 銀メッキ単結晶銅で編制 】 本ケーブルは8芯であり、1芯あたり19本総合152本の銀メッキ単結晶銅で製作されました。また、音の解像力が高く、微弱の低音域も聞こえやすいであり、低/中/高音域をより広く/深く再現され、IE80Sシリーズに完璧対応できます。 真っ黒外観によて、
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 7.50 cm
奥行 : 10.00 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7877円
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終了
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