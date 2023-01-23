『フェルコ 剪定鋏 FELCO10 左利き用 210mm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 12時 09分に出品され05月04日 12時 09分に終了予定です。即決価格は7,877円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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スタンダードモデルの機能に加え、長時間の使用を前提に人間工学・力学の観点から開発・設計された回転ハンドル式モデル
重量:290g
FELCO7の左利き用
刃・スプリング等の交換が可能なユニット構造
刃の擦り合わせ調整が容易に出来るアジャスタブルセンターナット採用
製造国:スイス
切断時の衝撃を低減するクッション・ショックアブソーバー搭載
全長:210mm
アルミ合金鍛造ハンドル
針金切断用ノッチと樹液付着を低減するグルーブ付の刃を採用
BAHCO(バーコ) Expent Hedge Shears 伸縮型苅込ハサミ PG-57-F
¥ 7875
畜産向け プラスチック白スコップ(大)
¥ 7875
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¥ 7875
充電式剪定ばさみ 切断枝径25/28mm 電動剪定ハサミ 0.9kg軽量 コードレス 庭木/枝切り/果樹用 剪定鋏 園芸剪定用具 バッテリー2個付属
¥ 7875
剪定ばさみ 電動剪定バサミ マキタ18Vバッテリー対応 電動ハサミ 本体のみ 切断直径30mm 庭木 枝切り ガーデニング 果樹用0.65kg【バッテリー充電器別売】
¥ 7875
電動剪定バサミ 切断直径30mm 枝切ばさみ 枝切りバサミ マキタ 18Vバッテリー対応 充電式 剪定鋏 枝切り コードレス 軽量 女性 庭木 園芸
¥ 7875
チェーンソー 高枝切り 高枝切り電動チェーンソー コードレス 角度調節可能 着脱式ポール 20cm切断可能 両用 マキタ バッテリー互換 高枝切りバサミ 枝切ばさみ
¥ 7875
オリジナルライオン No.7107
¥ 7875
LOWE ライオン 剪定鋏 強力型 アンビル式 6104
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フェルコ 剪定鋏 FELCO12 200mm
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¥ 7874
リジッド 150-L チューブ カッター 66737
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GARDENA(ガルデナ)枝切りばさみ(直径42mm対応)バイパス型 EnergyCut 600B 12006-20
¥ 7874
GARDENA(ガルデナ) 剪定ばさみ (直径25mm対応) アンビル型 ラチェット式 08798-20
¥ 7874
KingCamp キャンプ シャベル 多機能 スコップ 園芸 折り畳み ツルハシ 鋸 斧 LEDライト キャンプ アウトドア 土掘り 防災
¥ 7874
落札価格7877円
741 入札履歴
終了
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