フェルコ 剪定鋏 FELCO10 左利き用 210mm【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

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スタンダードモデルの機能に加え、長時間の使用を前提に人間工学・力学の観点から開発・設計された回転ハンドル式モデル

重量:290g

FELCO7の左利き用

刃・スプリング等の交換が可能なユニット構造

刃の擦り合わせ調整が容易に出来るアジャスタブルセンターナット採用

製造国:スイス

切断時の衝撃を低減するクッション・ショックアブソーバー搭載

全長:210mm

アルミ合金鍛造ハンドル

針金切断用ノッチと樹液付着を低減するグルーブ付の刃を採用