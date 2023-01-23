『送料無料 メンズ ショルダーバッグ PUバッグ メッセンジャーバッグ A4 ビジネスバッグ セカンドバッグ ブリーフケース カバン レザーバッグ ハンドバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 18時 14分に出品され03月17日 18時 14分に終了予定です。即決価格は7,877円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メンズ ショルダーバッグ PUバッグ メッセンジャーバッグ A4 ビジネスバッグ セカンドバッグ ブリーフケース カバン レザーバッグ ハンドバッグ
メンズ用のショルダーバッグが新入荷
高級感溢れ出すPU素材を使い、こだわりの質感でデザインを格上げ
スッキリとしたスクエアのシルエットで更にレトロで上品な印象
A4サイズ適応なので、雑誌やファイル・ipadなどを気軽に持ち運べる
肩ベルトと持ち手両方付き、持ち方が気分次第で切り替える
フロントに実用性とお洒落感兼ね備える二つのポケットが施されたのも嬉しいポイント
通勤通学や日常の出かけなど、幅広い場合で活躍できるアイテム
カラー：写真色
素材 PU ポリエステル
サイズ（cm） F
F A4サイズ適応
ご注意：※素人採寸ですので、若干の誤差がございます、ご了承ください。
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落札価格7877円
400 入札履歴
終了
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