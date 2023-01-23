送料無料　メンズ ショルダーバッグ PUバッグ メッセンジャーバッグ A4 ビジネスバッグ セカンドバッグ ブリーフケース カバン レザーバッグ ハンドバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

メンズ ショルダーバッグ PUバッグ メッセンジャーバッグ A4 ビジネスバッグ セカンドバッグ ブリーフケース カバン レザーバッグ ハンドバッグ



メンズ用のショルダーバッグが新入荷

高級感溢れ出すPU素材を使い、こだわりの質感でデザインを格上げ

スッキリとしたスクエアのシルエットで更にレトロで上品な印象

A4サイズ適応なので、雑誌やファイル・ipadなどを気軽に持ち運べる

肩ベルトと持ち手両方付き、持ち方が気分次第で切り替える

フロントに実用性とお洒落感兼ね備える二つのポケットが施されたのも嬉しいポイント

通勤通学や日常の出かけなど、幅広い場合で活躍できるアイテム



カラー：写真色



素材 PU ポリエステル



サイズ（cm） F



F A4サイズ適応





ご注意：※素人採寸ですので、若干の誤差がございます、ご了承ください。