『HEAOベビーサークル 大きめ ベビーマット付き 120*160*66cm 大型 ベビーフェンス 子供遊び用 室内外対応 堅固さ 滑り止め【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 04時 11分に出品され04月05日 04時 11分に終了予定です。即決価格は7,876円に設定されています。現在137件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

HEAOベビーサークル 大きめ ベビーマット付き 120*160*66cm 大型 ベビーフェンス 子供遊び用 室内外対応 堅固さ 滑り止め



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 22.00 cm

横幅 : 28.00 cm

奥行 : 120.00 cm

重量 : 15.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。