『セール シリコン筋肉スーツ 偽筋肉 筋肉 仮装 男装 コスプレ 筋肉服 人工筋肉 偽腹筋 マッチョ 仮装 シリコン 性転換 胸の筋肉 変装 変性【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 08時 22分に出品され03月04日 08時 22分に終了予定です。即決価格は7,876円に設定されています。現在440件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
タイトル
シリコン筋肉服 胸筋強化 偽筋肉 マッチョ シリコン 筋肉 仮装 コスプレ 着用便利 超リアル
セット内容
本体
サイズ/単位CM（誤差範囲1-3ｃｍ）
S： 肩幅：45ｃｍ 首周り：34ｃｍ バスト：85ｃｍ ウエスト：67ｃｍ 腕周り：26ｃｍ 全長：56ｃｍ
M： 肩幅：48ｃｍ 首周り：34ｃｍ バスト：87ｃｍ ウエスト：72ｃｍ 腕周り：26ｃｍ 全長：65ｃｍ
充填物
シリコン
注意
モニターの設定や部屋の照明等の具合によって、実際のものと色が異なって見える場合がありますのでご了承ください。
【納期】：
ご入金確認後、7-15営業日以内に発送、発送後4-7日前後到着予定となります。
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落札価格7876円
440 入札履歴
終了
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