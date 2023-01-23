セール シリコン筋肉スーツ 偽筋肉 筋肉 仮装 男装 コスプレ 筋肉服 人工筋肉 偽腹筋 マッチョ 仮装 シリコン 性転換 胸の筋肉 変装 変性【2025 カレンダーの人気アイテム】

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商品情報 タイトル

シリコン筋肉服 胸筋強化 偽筋肉 マッチョ シリコン 筋肉 仮装 コスプレ 着用便利 超リアル

セット内容

本体

サイズ/単位CM（誤差範囲1-3ｃｍ）

S： 肩幅：45ｃｍ 首周り：34ｃｍ バスト：85ｃｍ ウエスト：67ｃｍ 腕周り：26ｃｍ 全長：56ｃｍ

M： 肩幅：48ｃｍ 首周り：34ｃｍ バスト：87ｃｍ ウエスト：72ｃｍ 腕周り：26ｃｍ 全長：65ｃｍ

充填物

シリコン

注意

モニターの設定や部屋の照明等の具合によって、実際のものと色が異なって見える場合がありますのでご了承ください。

【納期】：

ご入金確認後、7-15営業日以内に発送、発送後4-7日前後到着予定となります。