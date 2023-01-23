『Hstnn-lb7v 14.6V 41.6Wh hp ノート PC ノートパソコン 純正 交換用バッテリー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 20時 20分に出品され03月31日 20時 20分に終了予定です。即決価格は7,876円に設定されています。現在189件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Hstnn-lb7v 14.6V 41.6Wh hp ノート PC パソコン 純正 バッテリー 電池

電圧: 14.6V容量:2850mAh (41.6Wh)

タイプ: リチウムイオン

カラー: 黒

対応機種:Hp hstnn-lb7v