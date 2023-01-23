『宮脇咲良 HKT48 卒業コンサート ~Bouquet~ Special Edition (初回生産限定盤)(3枚組)12/21発売商品Bl【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 03時 48分に出品され03月27日 03時 48分に終了予定です。即決価格は7,876円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
（中古品）宮脇咲良 HKT48 卒業コンサート ~Bouquet~ Special Edition (初回生産限定盤)(3枚組)12/21発売商品Bl
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【商品説明】
画像の商品はサンプル画像です。実際に届く商品と異なりますのでご了承下さいませ。
中古品のため、商品のコンディション、ケース、説明書等の付属品の有無については入荷の度に異なります。
コミック、CD，DVDはレンタルアップ品の場合もございます。
イヤホン・カートリッジ・インクなど消耗品に関しましては基本付属しておりません。リモコン、ケーブル、BCASカード、カバー等は付属しない場合や純正ではなく互換品が付属する場合もございます。
当店では初期不良に限り、商品到着から5日間は返品を受付けております。
他モールとの併売品の為、完売の際はご連絡致しますのでご了承いただければ幸いです。
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落札価格7876円
139 入札履歴
終了
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