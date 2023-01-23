『MUNIEQ(ミュニーク) Tetra Drip 02S レザーケース付き 09210004000002【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月25日 04時 17分に出品され04月25日 04時 17分に終了予定です。即決価格は7,876円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MUNIEQ(ミュニーク) Tetra Drip 02S レザーケース付き 09210004000002
【商品説明】
・サイズ:132mm×90mm×0.9mm
・付属品:レザーケース
・容量:3.5cup
・素材:ステンレススチール
・重量:40g
【サイズ】
高さ : 1.60 cm
横幅 : 12.30 cm
奥行 : 16.50 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7876円
747 入札履歴
終了
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