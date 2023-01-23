『MUNIEQ(ミュニーク) Tetra Drip 02S レザーケース付き 09210004000002【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月25日 04時 17分に出品され04月25日 04時 17分に終了予定です。即決価格は7,876円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

MUNIEQ(ミュニーク) Tetra Drip 02S レザーケース付き 09210004000002



【商品説明】

・サイズ:132mm×90mm×0.9mm

・付属品:レザーケース

・容量:3.5cup

・素材:ステンレススチール

・重量:40g



【サイズ】

高さ : 1.60 cm

横幅 : 12.30 cm

奥行 : 16.50 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。