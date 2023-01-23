『台和 子ども用 食器 乳鉢 310ml 乳棒付き 白 デュールムー MC-18-DM【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 00時 41分に出品され03月03日 00時 41分に終了予定です。即決価格は7,876円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メラミン樹脂製なので軽量・高耐久シンプルなデザインは料理をより一層引き立たせます。保育園・幼稚園施設向け 業務用対応食洗器対応・保管庫対応