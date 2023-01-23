『蒼の彼方のフォーリズム EXTRA1+2S -Switch 【特典】蒼の彼方のフォーリズムEXTR【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 15時 41分に出品され03月26日 15時 41分に終了予定です。即決価格は7,876円に設定されています。現在105件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー：ホワイト

【対応言語】日本語

蒼の彼方のフォーリズムEXTRA1S＋EXTRA2Sがセットになった、豪華特典付きスペシャルBOXパッケージ