『ぬいぐるみ キュート販売 ウシさん リアル 特大 F0271【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 18時 40分に出品され03月21日 18時 40分に終了予定です。即決価格は7,876円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キュート販売 ぬいぐるみ ウシさん リアル 特大 F0271
【商品説明】
・サイズ:高さ37×幅25×奥行54cm/重さ:990g
・推奨最小年齢:6歳
・素材:ポリエステル，綿
・販売元:(株)キュート販売
【サイズ】
高さ : 19.70 cm
横幅 : 42.29 cm
奥行 : 62.29 cm
重量 : 1.05 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7876円
228 入札履歴
終了
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