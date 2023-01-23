『EVANGELION EVOLUTION EV-023 改8号機γ ノンスケール ABS&PVC製 塗装済み可動フィギュア【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 02時 03分に出品され04月04日 02時 03分に終了予定です。即決価格は7,876円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

EVANGELION EVOLUTION EV-023 改8号機γ ノンスケール ABS&PVC製 塗装済み可動フィギュア



【商品説明】

・サイズ/全高：180?

・企画製造元：海洋堂

・素材/PVC、ABS

・（C）カラー