『スノーボード ヤスダ ジュニアスノーボード SL-25 ブルー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 00時 42分に出品され04月07日 00時 42分に終了予定です。即決価格は7,876円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
スノーボード、板
【商品名】
ヤスダ ジュニアスノーボード SL-25 ブルー
【商品説明】
・日本製
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 24.00 cm
奥行 : 90.00 cm
重量 : 2.11 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7876円
10 入札履歴
終了
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