『Kure BAZAAR(キュアバザー) ルージュ キュアバザー マット スティレット 口紅【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 12時 06分に出品され03月09日 12時 06分に終了予定です。即決価格は7,876円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kure BAZAAR(キュアバザー) ルージュ キュアバザー マット スティレット 口紅



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 3.50 cm

奥行 : 8.00 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。