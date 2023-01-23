『Falebare Wireless Earbuds Bluetoothヘッドフォン150hrsプレイタイムイヤホン2800MAHワイヤレ 並行輸入【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 16時 41分に出品され05月05日 16時 41分に終了予定です。即決価格は7,876円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・Black F6
・・Color:Black
・??150時間のバッテリー寿命
・dualボリュームコントロール
・??bluetooth5.3
・??スポーツに快適
・??USB-C充電
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¥ 7876
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¥ 7875
落札価格7876円
764 入札履歴
終了
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