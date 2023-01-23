『OLYMPUS 双眼鏡 8-16X25 ZOOM PCI【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 06時 15分に出品され03月11日 06時 15分に終了予定です。即決価格は7,876円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

OLYMPUS 双眼鏡 8-16X25 ZOOM PCI



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・商品の重量: 315.0 grams



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 12.80 cm

奥行 : 14.20 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。