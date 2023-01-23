『iBasso Audio DC03PRO アイバッソ Type C タイプC USB DAC ポータブル 小型 アンプ 3.5mm ケーブル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 12時 50分に出品され03月31日 12時 50分に終了予定です。即決価格は7,876円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

iBasso Audio DC03PRO アイバッソ Type C タイプC USB DAC ポータブル 小型 アンプ 3.5mm ケーブル



【商品説明】

・DAC チップ?CS43131 x2

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・入力端子?USB Type-C 端子

・出力端子?3.5mm ステレオミニジャック

・本体サイズ?約 49.4 x 21 x 8 mm

・重さ: 10.5 g



【サイズ】

高さ : 2.90 cm

横幅 : 6.30 cm

奥行 : 12.80 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。