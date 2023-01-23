『elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ X360 M58 10本セット ブラック バックライン無し【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 20時 29分に出品され04月16日 20時 29分に終了予定です。即決価格は7,876円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ X360 M58 10本セット ブラック バックライン無し
【商品説明】
・X360は専用コンパウンドラバー素材で作り上げた新しいグリップです。 ・ヘッドが走る新設計 ツアープロの意見でグリップエンドのサイズをY360sに比べて1mm小さく設計 ・新コンパウンドラバー素材 しっとり感をあわせ持った手の平に食いつく握り心地 X360ラバー専用コンパウンド使用 ・Xの溝 グリップ全体に垂直方向に刻んだXの溝は 滑りにくく手にフィットする設計
・ゴルフグリップ セット
・サイズ M58 色 ブラック、ブルー、レッド 材質 X360専用コンパウンドラバー素材 ブランド エリートグリップ(elitegrips)
・重量 バックライン有り 50.0g ±3g バックライン無し 50.0g ±3g
【サイズ】
高さ : 3.70 cm
横幅 : 19.80 cm
奥行 : 27.80 cm
重量 : 520.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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UST Mamiya Proforce V2 ブラックグラファイトウッドシャフト スティッフフレックス 76g
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elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ X360 M60 10本セット ブラック バックライン無し
¥ 7869
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ X360 M60 10本セット ブラック バックライン無し
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¥ 7864
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°s M58 7本セット マリンブルー バックライン無し
¥ 7864
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°SV 7本セット ベルリナブラック/シグナルグリーン バックライン有
¥ 7864
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°SV 7本セット クラシックレッド/ネイビー バックライン無し
¥ 7864
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°SV 7本セット ベルリナブラック/アシッドイエロー バックライン無
¥ 7864
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°s 7本セット ワイルドオレンジ バックライン有り
¥ 7864
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°SV M58 7本セット マリンブルー/ベルリナブラック バックライ
¥ 7864
落札価格7876円
714 入札履歴
終了
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