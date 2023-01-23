elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ X360 M58 10本セット ブラック バックライン無し【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ X360 M58 10本セット ブラック バックライン無し



【商品説明】

・X360は専用コンパウンドラバー素材で作り上げた新しいグリップです。 ・ヘッドが走る新設計 ツアープロの意見でグリップエンドのサイズをY360sに比べて1mm小さく設計 ・新コンパウンドラバー素材 しっとり感をあわせ持った手の平に食いつく握り心地 X360ラバー専用コンパウンド使用 ・Xの溝 グリップ全体に垂直方向に刻んだXの溝は 滑りにくく手にフィットする設計

・ゴルフグリップ セット

・サイズ M58 色 ブラック、ブルー、レッド 材質 X360専用コンパウンドラバー素材 ブランド エリートグリップ(elitegrips)

・重量 バックライン有り 50.0g ±3g バックライン無し 50.0g ±3g



【サイズ】

高さ : 3.70 cm

横幅 : 19.80 cm

奥行 : 27.80 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。