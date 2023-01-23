腕時計 カシオ レディース STR300-7 Casio STR300-7 Sports Watch - White【お歳暮】

商品情報

腕時計 カシオ レディース 逆輸入 日本 メイドインジャパン アメリカ アウトドアウォッチ特集 STR300-7 Casio STR300-7 Sports Watch - White

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商品名（自動翻訳）：カシオ STR300-7 スポーツが見守ります − 白

型番：STR300-7

海外サイズ：Adult

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商品説明（自動翻訳）：輸入されました

その自動 LED ライト、４つの毎日のアラーム（居眠りで）、６０ラップメモリストップウォッチ、ペース電波、と、更に多くで、弁解は過去のものです。

二重の時間

距離計算

カウントダウンタイマー

１６５フィート（５０メートル）に対して抵抗する水： 水泳に適し