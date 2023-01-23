『腕時計 カシオ レディース STR300-7 Casio STR300-7 Sports Watch - White【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 10時 03分に出品され03月27日 10時 03分に終了予定です。即決価格は7,875円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
腕時計 カシオ レディース 逆輸入 日本 メイドインジャパン アメリカ アウトドアウォッチ特集 STR300-7 Casio STR300-7 Sports Watch - White
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商品名（自動翻訳）：カシオ STR300-7 スポーツが見守ります − 白
型番：STR300-7
海外サイズ：Adult
関連：腕時計，カシオ，レディース，逆輸入，日本，メイドインジャパン，アメリカ，アウトドアウォッチ特集，メンズ，男性，時計，レディース，ウィメンズ，デジタル
商品説明（自動翻訳）：輸入されました
その自動 LED ライト、４つの毎日のアラーム（居眠りで）、６０ラップメモリストップウォッチ、ペース電波、と、更に多くで、弁解は過去のものです。
二重の時間
距離計算
カウントダウンタイマー
１６５フィート（５０メートル）に対して抵抗する水： 水泳に適し
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落札価格7875円
875 入札履歴
終了
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