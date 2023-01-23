『Favotem PlayStation VR2 専用 度付きレンズセット 近視 遠視 乱視対応 防曇コート(吸水タイプ)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 03時 17分に出品され04月13日 03時 17分に終了予定です。即決価格は7,875円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 届いたらすぐに使える度付きアタッチメントセット

レンズを組み込んだ状態でお届けしますのであとは対応VRゴールにはめ込むだけでご使用いただけます。



度付きレンズ部分はマグネットで固定

ゴーグル本体に装着後は度付きレンズ部分の脱着が簡単に行えます

レンズとアタッチメントの脱着も可能で、あとから度数を変えたいといった場合もレンズ交換が可能です。