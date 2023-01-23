『ソニー(SONY) 20BNE2VJPS2 録画・録音用 BD-RE DL 50GB 繰り返し録画 プリンタブル 2倍速 20枚【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 20時 37分に出品され04月29日 20時 37分に終了予定です。即決価格は7,875円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 傷・埃・汚れに強い高性能なハードコートを採用2倍速対応ディスクインクジェットプリンター対応【返品不可商品】