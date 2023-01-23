『11408568 アルファー食品 炊き出し用 アルファ化米 大量調理 50食分 きのこご飯【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 07時 23分に出品され03月18日 07時 23分に終了予定です。即決価格は7,875円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 11408568 アルファー食品 炊き出し用 アルファ化米 大量調理 50食分 きのこご飯 国産うるち米100%使用。きのこの風味を活かした上品な味付に仕上げました。 生産国:日本 仕様:日本災害食学会認証できあがり量:約13.5kg必要水量:8.5l セット内容:・アルファ化米 1150g×4袋・味付乾燥具材(きのこ) 200g×2袋 賞味期間:1800日 食物アレルギーに配慮した長期保存食。 キーワード【キッチン 日用品 文具 防災 防犯 セーフティ 避難生活用品 非常用食品】