[アイダディ] 本革 ショルダーバッグ メッセンジャーバッグ 8239 8239-22 ブラウン【2025の人気アイテム】

商品情報

商品紹介 フロント部分にファスナーポケット×1、背面にもファスナーポケットがあり実用的。 フラップしたにもオープンポケット×1・ファスナーポケット×1有り。 落ち着いたカラーで大人な男性にもぴったり! シンプルなデザインで女性もお持ちいただけます。 マチ部分はジッパーを開くと広がる拡張機能付き 幅広い年齢の方に 仕様:ファスナーポケット×1・背面ファスナーポケット×1・フラップ下オープンポケット×1・内側オープンポケット×1・内側ファスナーポケット×1 ブランド紹介 トレンドを踏まえたエレガントでカジュアルなファッションバッグ。 大地オリジナルバッグラインとして幅広く対応致しております。