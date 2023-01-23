『復古山系迷彩篝火オレンジ単車リュックサック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月07日 15時 58分に出品され05月07日 15時 58分に終了予定です。即決価格は7,875円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
復古山系迷彩篝火オレンジ単車リュックサック
【商品説明】
・【サイズ】：長さ50 cm*幅32 cm*厚さ20 cm（展開）
・【材質】：?カバー：1000 Dデュポン牛津布（生活防水） ?胴巻き：600 Dオックスフォード（生活防水） ?肩ベルト：タンニンレザーレザー?ポケット装飾：300 Dオックスフォード?内張り：突撃衣生地 ?ファスナー：YKKナイロンファスナー
・サイドファスナーは直接メインポケットを開けて、日常的に使いやすいです。
・メインポケットにはパソコンの仕切り袋を設置し、ベルトを緩めてマジックテープで接続します。最大17インチのコンピュータが収容できます。
・ヴィンテージ山系迷彩かがり火オレンジ単車リュックサック
【サイズ】
高さ : 9.60 cm
横幅 : 37.60 cm
奥行 : 52.00 cm
重量 : 1.34 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7875円
940 入札履歴
終了
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