『Fujitsu M520 mice USB Optical 1000 DPI Ambidextrous【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 11時 04分に出品され03月19日 11時 04分に終了予定です。即決価格は7,875円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 接続方式 USB

ブランド 富士通

ムーブメント検出技術 光学

色 ブラック