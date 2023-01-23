『RiZKiZ ウェーブ型 バランス平均台 バランスストーン 11点セット パステル 楽しく遊びながらバランス感覚が身に付く レイアウト自由【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 06時 17分に出品され04月14日 06時 17分に終了予定です。即決価格は7,875円に設定されています。現在795件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
RiZKiZ ウェーブ型 バランス平均台 バランスストーン 11点セット パステル 楽しく遊びながらバランス感覚が身に付く レイアウト自由
【商品説明】
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・?【バランス感覚が身に付く平均台】 楽しく遊びながらバランス感覚が身に付く平均台セット。波型のパーツが運動能力UPに効果的！ ?【可愛いパステルカラー】 優し
【サイズ】
高さ : 26.00 cm
横幅 : 34.00 cm
奥行 : 50.00 cm
重量 : 3.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7875円
795 入札履歴
終了
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