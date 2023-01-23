『RiZKiZ ウェーブ型 バランス平均台 バランスストーン 11点セット パステル 楽しく遊びながらバランス感覚が身に付く レイアウト自由【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 06時 17分に出品され04月14日 06時 17分に終了予定です。即決価格は7,875円に設定されています。現在795件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

RiZKiZ ウェーブ型 バランス平均台 バランスストーン 11点セット パステル 楽しく遊びながらバランス感覚が身に付く レイアウト自由



【商品説明】

・[こんな商品をお探しの方に] バランスストーン 川石飛び 飛び石 石飛遊び バランスゲーム バランス石 セット 滑り止め付き あそび スポーツ遊具 アスレチック 平均台 バランスボード バランス感覚 バランス遊び 集中力 体幹 筋力 柔軟 運動 集中力 注意力 トレーニング エクササイズ フィットネス ヨガ 大型遊具 知育玩具 室内遊具 屋内 室内 大型玩具 室内玩具 室内運動 おうち時間 在宅 おもちゃ 玩具 遊具 家庭用 レイアウト

・?【バランス感覚が身に付く平均台】 楽しく遊びながらバランス感覚が身に付く平均台セット。波型のパーツが運動能力UPに効果的！ ?【可愛いパステルカラー】 優し



【サイズ】

高さ : 26.00 cm

横幅 : 34.00 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 3.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。