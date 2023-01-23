『ブラックロール ドイツ製 軽量フォームローラー 筋膜リリース GROOVE STANDARD ブラック 180g 30cm×15cm(日本正【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 03時 48分に出品され05月10日 03時 48分に終了予定です。即決価格は7,875円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ブラックロール ドイツ製 軽量フォームローラー 筋膜リリース GROOVE STANDARD ブラック 180g 30cm×15cm(日本正



【商品説明】

・The BLACKROLL GROOVE STANDARD ブラチE??:?E0cm 直征E5cm 180gと非常に軽量で負?E??く持ち運?E可能

・消毒や洗いが簡単にでき匂ぁE??つきにくい / 環?E??配?Eした100%リサイクル可能なポロプロピレン素杁E，接着剤を使用せず設計されており肌触りが良く丈夫で長持ち"

・用送Eヨガ 運動後?E筋?Eリリース ストレチE?? ジム バレエ



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 31.00 cm

重量 : 150.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。