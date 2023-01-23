『フットジョイ ダッフルバッグ FJ ベーシックダッフルバッグ 31524 ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月19日 22時 55分に出品され05月19日 22時 55分に終了予定です。即決価格は7,874円に設定されています。現在347件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フットジョイ ダッフルバッグ FJ ベーシックダッフルバッグ 31524 ブラック



【商品説明】

・サイズ:W46×D26×H26cm

・性別: ユニセックス大人

・生産国:中国

・留め具の種類: 該当なし

・素材:PE(ポリエステル)

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 31.20 cm

奥行 : 49.20 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。