『フットジョイ ダッフルバッグ FJ ベーシックダッフルバッグ 31524 ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月19日 22時 55分に出品され05月19日 22時 55分に終了予定です。即決価格は7,874円に設定されています。現在347件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フットジョイ ダッフルバッグ FJ ベーシックダッフルバッグ 31524 ブラック
【商品説明】
・サイズ:W46×D26×H26cm
・性別: ユニセックス大人
・生産国:中国
・留め具の種類: 該当なし
・素材:PE(ポリエステル)
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ : 9.40 cm
横幅 : 31.20 cm
奥行 : 49.20 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7874円
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