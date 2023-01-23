『ダイワ(DAIWA) PEライン UVFソルティガセンサーX12EX+Si 1.2号 200m 5カラー(カラーマーキング付)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 06時 15分に出品され03月22日 06時 15分に終了予定です。即決価格は7,874円に設定されています。現在820件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダイワ(DAIWA) PEライン UVFソルティガセンサーX12EX+Si 1.2号 200m 5カラー(カラーマーキング付)
ダイワ(DAIWA)
【商品説明】
・UVF(Ultra Volume Fiber)加工+Evo Silicone 加工により真円性が高まり、強力、耐摩耗、感度(伸度)、動摩擦係数等全てにおいて桁違いのスペックアップ。
・lb.:13
・スーパーPE 比重 0.98
・ラインカラー:10m×5色 (ホワイト、ブルー、オレンジ、グリーン、パープル)
・号数:0.6
・表面抵抗軽減、低伸度により煩わしいガイド糸鳴り音が大幅削減、より高感度でスムーズなキャスティングが可能。
・長さ(m):200
【サイズ】
高さ : 1.80 cm
横幅 : 8.40 cm
奥行 : 11.60 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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サンライン(SUNLINE) 松田スペシャル ブラックストリームマークX 600m単品 1.75号
¥ 7861
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¥ 7860
落札価格7874円
820 入札履歴
終了
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