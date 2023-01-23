『デサント ゴルフ 22年秋冬モデル ゴルフ カットソー ジャージージャケット ストレッチ 吸汗 防風 UVケア UPF50+ レディース B【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月20日 20時 20分に出品され04月20日 20時 20分に終了予定です。即決価格は7,874円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[デサント] ゴルフ 【22年秋冬モデル】 ゴルフ カットソー ジャージージャケット ストレッチ 吸汗 防風 UVケア UPF50+ レディース BL00(ブルー) 日本サイズS相当
【商品説明】
・メイン素材: 本体ポリエステル90%ポリウレタン10%:衿・裾・袖口ポリエステル100%
・標準
・素材構成: 本体: 90% ポリエステル， 10% ポリウレタン; 衿・裾・袖口: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 0.10 cm
横幅 : 0.10 cm
奥行 : 0.10 cm
重量 : 0.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※サイズ・カラーなどのご希望がある場合は
ご注文前に「この商品について問い合わせ」ボタンを押してお問合せくださいませ。
※他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございますのでご了承ください。その際は、別途ご連絡させていただきます。
セラーコード：X09NPS347Q
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落札価格7874円
157 入札履歴
終了
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