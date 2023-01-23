『クラインニッパー KLD2000-49【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 18時 29分に出品され03月28日 18時 29分に終了予定です。即決価格は7,874円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【商品概要】
全長:229mm
質量:283g
【商品説明】
【特長】
・強力タイプ
・ヘッド部傾斜タイプ
・従来品よりもチカラが入りやすいロンググリップ
【商品詳細】
ブランド：KLEIN TOOLS
商品名：クラインニッパー KLD2000-49
製造元：クラインツールズ(KLEIN TOOLS)
商品番号：KLD2000-49
商品内容：全長229mm
【当店からの連絡】
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落札価格7874円
441 入札履歴
終了
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