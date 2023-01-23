『クラインニッパー KLD2000-49【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 18時 29分に出品され03月28日 18時 29分に終了予定です。即決価格は7,874円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品概要】

全長:229mm

質量:283g



【商品説明】

【特長】

・強力タイプ

・ヘッド部傾斜タイプ

・従来品よりもチカラが入りやすいロンググリップ



【商品詳細】

ブランド：KLEIN TOOLS

商品名：クラインニッパー KLD2000-49

製造元：クラインツールズ(KLEIN TOOLS)

商品番号：KLD2000-49

商品内容：全長229mm



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