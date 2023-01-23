『ASUS ゲーミングイヤホン ROG Cetra II Core Moonlight White 液状シリコーンゴムドライバー PS5/PS【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 02時 03分に出品され03月31日 02時 03分に終了予定です。即決価格は7,874円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ASUS ゲーミングイヤホン ROG Cetra II Core Moonlight White 液状シリコーンゴムドライバー PS5/PS
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 13.00 cm
奥行 : 18.60 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7874円
377 入札履歴
終了
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