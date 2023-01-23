『スコープポーチ メンズ レディース ゾーイ ZOY ゴルフ 071769809【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 03時 49分に出品され03月08日 03時 49分に終了予定です。即決価格は7,874円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スコープポーチ メンズ レディース ゾーイ ZOY ゴルフ 071769809



【商品説明】

・サイズ：高さ約12.5cm(フラップ閉じた状態）、高さ21.5cm（フラップ開いた状態）、横幅8cm、マチ4cm

・素材：表地/ナイロン100%(CORDURAナイロン)、裏地/ポリエステル100%



【サイズ】

高さ : 3.10 cm

横幅 : 10.40 cm

奥行 : 17.40 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。