『スコープポーチ メンズ レディース ゾーイ ZOY ゴルフ 071769809【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 03時 49分に出品され03月08日 03時 49分に終了予定です。即決価格は7,874円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スコープポーチ メンズ レディース ゾーイ ZOY ゴルフ 071769809
【商品説明】
・サイズ：高さ約12.5cm(フラップ閉じた状態）、高さ21.5cm（フラップ開いた状態）、横幅8cm、マチ4cm
・素材：表地/ナイロン100%(CORDURAナイロン)、裏地/ポリエステル100%
【サイズ】
高さ : 3.10 cm
横幅 : 10.40 cm
奥行 : 17.40 cm
重量 : 50.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7874円
803 入札履歴
終了
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