『AGATHA（アガタ）AGT211-535 キャンバスタンブラートートバッグ ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月20日 10時 43分に出品され05月20日 10時 43分に終了予定です。即決価格は7,874円に設定されています。現在289件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
普段使いにぴったりのパリで長年愛されているAGATHA（アガタ）。日本ではジュエリーが人気ですが、使いやすいシンプルなバッグもおすすめです。エレガントなのにカジュアルシックなデザインが人気の秘密です。デイリー使いからフォーマルまで、幅広いコーディネートが楽しめます。容量もしっかり入って、おしゃれにも使える万能なトートバッグ。気張らず、それでいてラフになりすぎないので、大人の女性にとって欠かせないファッションアイテムです。商品スペック【ブランド】 AGATHA（アガタ）【商品名】 キャンバスタンブラートートバッグ【材質】 キャンバス地【生産国】 中国【サイズ】 約32×24×12cm（ストラップ長さ：121.5cm※調節可能）【重量】（約）445g【注意事項】 商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、お客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。送料・配送についての注意事項本商品の出荷目安は【1 - 31営業日 ※土日・祝除く】となります。お取り寄せ商品の …
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落札価格7874円
289 入札履歴
終了
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