『英国紳士の傘 手に馴染む上質なゴールデンローズウッドハンドル 英国Balios?? バリオス 折りたたみ傘 メンズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 10時 56分に出品され03月15日 10時 56分に終了予定です。即決価格は7,874円に設定されています。現在244件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品詳細 【素材】ポリエステル/グラスファイバー/スチール 【 広げた時のサイズ】直径:102cm 中棒:65cm 孤長：117cm 【収納時】35cm【本体重量】約395g 【原産国】中国

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