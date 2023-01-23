『アンブロ リュック デイパック バックパック Beswick 2層 スクエア 通学 通勤 42L シューズポケット お弁当 70571【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 17時 41分に出品され03月18日 17時 41分に終了予定です。即決価格は7,874円に設定されています。現在502件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

アンブロ リュック デイパック バックパック Beswick 2層 スクエア 通学 通勤 42L シューズポケット お弁当 70571



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・ポケットの数:4(外側3/内側1)

・全長 タテ56cmxヨコ32cmxマチ21cm

・留め具の種類: 2wayファスナー

・耐水性能なし

・表地: ポリエステル

・重量:980g



【サイズ】

高さ : 10.50 cm

横幅 : 46.20 cm

奥行 : 50.40 cm

重量 : 1.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ アンブロ

リュック

デイパック

バックパック

Beswick

2層

スクエア

通学

通勤

42L

シューズポケット

お弁当

70571