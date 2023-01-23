『アンブロ リュック デイパック バックパック Beswick 2層 スクエア 通学 通勤 42L シューズポケット お弁当 70571【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 17時 41分に出品され03月18日 17時 41分に終了予定です。即決価格は7,874円に設定されています。現在502件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アンブロ リュック デイパック バックパック Beswick 2層 スクエア 通学 通勤 42L シューズポケット お弁当 70571
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・ポケットの数:4(外側3/内側1)
・全長 タテ56cmxヨコ32cmxマチ21cm
・留め具の種類: 2wayファスナー
・耐水性能なし
・表地: ポリエステル
・重量:980g
【サイズ】
高さ : 10.50 cm
横幅 : 46.20 cm
奥行 : 50.40 cm
重量 : 1.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7874円
502 入札履歴
終了
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