『ベンデイビス リュックサック MISSION DAYPACK メンズ キャメル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 21時 51分に出品され04月13日 21時 51分に終了予定です。即決価格は7,874円に設定されています。現在805件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ベンデイビス リュックサック MISSION DAYPACK メンズ キャメル



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ45cmxヨコ29cmxマチ18cm

・ポケットの数:9(外側5/内側4)

・メイン素材: 100% ポリエステル

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:720g



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 36.00 cm

奥行 : 44.60 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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