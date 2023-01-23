『WoodyBelly トートバッグ メンズ 大きい キャンバストート (DarkBlue)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 08時 33分に出品され03月12日 08時 33分に終了予定です。即決価格は7,874円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

WoodyBelly トートバッグ メンズ 大きい キャンバストート (DarkBlue)



【商品説明】

・サイズ（約） 幅47 × 奥行16 × 高さ35cm A3サイズ収納・B4サイズ収納 A4サイズ書類やファッション雑誌、15.6型PCノートパソコンも入ります。 1.5Lのペットボトルが4本入る大容量 ・付属のショルダーベルトを付ければ斜め掛けのショルダーバッグとして2wayスタイルで使用できます。

・ストラップの種類: ショルダー， クロスボディ

・メイン素材: 綿

・収納可能サイズ: A3サイズ収納可能

・留め具の種類: ジッパー

・表地: キャンバス



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 49.20 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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