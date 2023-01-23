『WoodyBelly トートバッグ メンズ 大きい キャンバストート (DarkBlue)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 08時 33分に出品され03月12日 08時 33分に終了予定です。即決価格は7,874円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
WoodyBelly トートバッグ メンズ 大きい キャンバストート (DarkBlue)
【商品説明】
・サイズ（約） 幅47 × 奥行16 × 高さ35cm A3サイズ収納・B4サイズ収納 A4サイズ書類やファッション雑誌、15.6型PCノートパソコンも入ります。 1.5Lのペットボトルが4本入る大容量 ・付属のショルダーベルトを付ければ斜め掛けのショルダーバッグとして2wayスタイルで使用できます。
・ストラップの種類: ショルダー， クロスボディ
・メイン素材: 綿
・収納可能サイズ: A3サイズ収納可能
・留め具の種類: ジッパー
・表地: キャンバス
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 49.20 cm
重量 : 700.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7874円
573 入札履歴
終了
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