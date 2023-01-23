『モニカ ポリエステルカジュアルリュックサック MONI-0191 ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 11時 55分に出品され03月20日 11時 55分に終了予定です。即決価格は7,874円に設定されています。現在483件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
モニカ ポリエステルカジュアルリュックサック MONI-0191 ブラック
【商品説明】
・タテ47cmxヨコ28cmxマチ14cm
・ポケットの数:7(外側4/内側3)
・収納可能サイズ: B5サイズ収納可能
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:510g
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 36.20 cm
奥行 : 44.60 cm
重量 : 620.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7874円
483 入札履歴
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