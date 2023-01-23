『ヴォルコム メンズ スウェットパーカー (マックス・レフラー) A4132108 / FA MAX LOEFFLER PO おしゃれ VLI【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 02時 03分に出品され03月16日 02時 03分に終了予定です。即決価格は7,874円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヴォルコム メンズ スウェットパーカー (マックス・レフラー) A4132108 / FA MAX LOEFFLER PO おしゃれ VLI
【商品説明】
・SIZE:L ゆき丈:92.5cm 身幅:60cm 着丈:70cm
・SIZE:S ゆき丈:86cm 身幅:54cm 着丈:63cm
・SIZE:XL ゆき丈:96.5cm 身幅:62cm 着丈:73.5cm
・メイン素材: 78% COTTON / 22% POLYESTER
・素材構成: 78% Cotton， 22% Polyester
【サイズ】
高さ : 8.50 cm
横幅 : 29.20 cm
奥行 : 41.90 cm
重量 : 710.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7874円
696 入札履歴
終了
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