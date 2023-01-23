『アノニム ネックウォレット M3 ORGANIZER 日本製 財布 パスポート収納 透湿防水素材 コヨーテブラウン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 14時 19分に出品され03月06日 14時 19分に終了予定です。即決価格は7,874円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アノニム ネックウォレット M3 ORGANIZER 日本製 財布 パスポート収納 透湿防水素材 コヨーテブラウン



【商品説明】

・カードポケットの数:5

・ショルダー全長:123cm

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ20cmxヨコ12.5cmxマチ1.5cm

・ポケットの数:4(外側1/内側3)

・留め具の種類: 面ファスナー

・表地: ブリザテック? ナイロン(透湿防水)/ 牛革パーツ

・重量:140g



【サイズ】

高さ : 3.04 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 22.60 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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