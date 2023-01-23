『手動脊椎アクティベーター、 ポータブルカイロプラクティック調整補正ツール、 関節痛を改善するための6つのレベルの強制脊椎調整マッサージャー(1＃)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月27日 10時 22分に出品され04月27日 10時 22分に終了予定です。即決価格は7,873円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品の情報
詳細情報
商品の重量
&amp;amp;lrm;949 g
梱包サイズ
&amp;amp;lrm;29 x 19 x 8 cm; 949 g
材質
&amp;amp;lrm;ステンレス鋼
電池使用
&amp;amp;lrm;いいえ
手動脊椎アクティベーター、 ポータブルカイロプラクティック調整補正ツール、 関節痛を改善するための6つのレベルの強制脊椎調整マッサージャー(1＃)
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落札価格7873円
996 入札履歴
終了
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