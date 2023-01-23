『NEO by OYAIDE Elec Ecstasy Cable SS/5.0 ギターケーブル【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 01時 32分に出品され04月05日 01時 32分に終了予定です。即決価格は7,873円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

NEO by OYAIDE Elec Ecstasy Cable SS/5.0 ギターケーブル



【商品説明】

・NEO by OYAIDE Ecstasy Cable S-S/5.0m ギターケーブル シールド

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

X0B121HD6V



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 29.30 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。