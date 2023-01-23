『ロジクール ワイヤレスマウス トラックボール for Business 無線 M575BGR bluetooth logi bolt Uni【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 20時 33分に出品され04月02日 20時 33分に終了予定です。即決価格は7,873円に設定されています。現在825件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ロジクール ワイヤレスマウス トラックボール for Business 無線 M575BGR bluetooth logi bolt Uni



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 10.60 cm

奥行 : 15.80 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。