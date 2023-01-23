『TreasLin キャプチャーボード PC不要 HDMI録画機ゲームキャプチャーボード パソコン不要 ビデオ/TV/テレビ/ゲーム録画 tv【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 14時 37分に出品され03月22日 14時 37分に終了予定です。即決価格は7,872円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TreasLin キャプチャーボード PC不要 HDMI録画機ゲームキャプチャーボード パソコン不要 ビデオ/TV/テレビ/ゲーム録画 tv
【商品説明】
・[ 3.5mmオーディオ入出力ポート] 声も同時に録音すれば、実況動画の出来上がり
・[対応HDMIデバイス] TV/TV Box/PC/DVR/NVR/Camera/PS4/Switch/Wii/Xbox One S/セガサターンなど。
・[特長] 最大入力解像度は1080P / 60Hzで、最大記録解像度は1080P / 30Hzの高画質録画! ゲームのプレイ動画をフルHDで簡単保存。
・[録画] USBハードディスク、USBメモリー、SDカード、SDHCカード、SDXCカード
・このキャプチャカードは録画映像専用で、YouTube生放送をサポートできません。 PC不要、OBSやPotplaye
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 9.00 cm
奥行 : 14.10 cm
重量 : 250.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
j5 create HDMIキャプチャーボード USB Type-C with Power Delivery JVA02
¥ 7860
ワイヤレスアクセサリー DXアンテナ ワイヤレスチューナー メディアコンセント DMC10F1
¥ 7840
LINDY プレミアムゴールドDisplayPort 1.2ケーブル、1m(型番:37801)
¥ 8229
Belkin 2 in 1 MagSafe充電器 最大15W高速充電 ワイヤレス充電器 MagSafe公式認証 iPhone 15 / 14 / 13 / 12 / AirPods 対応 USB-C to Cケーブル付属(1.5m) AC電
¥ 8224
サンワサプライ USB Type C-HDMI/VGA/DVI/DisplayPort 変換アダプタ AD-ALCHVDVDP[検索用キーワード＝スマホ テレビに映す 有線 type-c hdmi 変換アダプタ dvi]
¥ 8221
CASETiFY インパクトケース iPhone 13 Mini - Label Note Case 2 - クリア ブラック
¥ 8207
バッテリー内蔵 USB接続 GPSモジュール USB ドングル GPSデータロガー GPSロガー GT-730FL-Bブラック
¥ 8162
Alxum PD USB充電ステーション 96W 10ポート 2*QC 3.0ポート 2*PD 18Wポート10台同時充電 PSE認証済 ス
¥ 8141
THEJOYFACTORY アームマウント MMU118
¥ 8134
Native Union Rise Dock 充電ドック MagSafe 対応 - プレミアム加重メタルスタンド - iPhone 13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max対応
¥ 8129
ロジクール ワイヤレスマウス 無線 静音 Bluetbooth Unifying 7ボタン M590GT グラファイトトーナル ワイヤレス マウス w
¥ 8089
NovaPort QUAD 100W3C1A ブラック(CIO-G100W3C1A-N-BK)
¥ 8079
ZUGU iPad Air5 2022 / Air4 2020 ケース 10.9インチ 第5世代 / 第4世代 極薄 落下衝撃保護 8段階ス
¥ 8077
BELKIN BOOST↑ CHARGE PRO MagSafe急速充電対応 2in1 ワイヤレス充電器 15W WIZ010dq ベルキン ネコポス不可
¥ 8075
moshi Otto Q (EPP model)
¥ 8075
ワイヤレス充電器 2in1充電スタンド マグネット式 置くだけ充電 MagSafe対応 iPhone 14 /13/ 12 /11/Pro/
¥ 8072
Alxum PD USB充電ステーション 96W 10ポート 2*QC 3.0ポート 2*PD 18Wポート10台同時充電 PSE認証済 ス
¥ 8071
Superer ASUS互換用ACアダプター ROG Zephyrus G GA502 GA502D GA502DU TUF FX705D
¥ 8069
落札価格7872円
57 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！