『TreasLin キャプチャーボード PC不要 HDMI録画機ゲームキャプチャーボード パソコン不要 ビデオ/TV/テレビ/ゲーム録画 tv【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 14時 37分に出品され03月22日 14時 37分に終了予定です。即決価格は7,872円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

TreasLin キャプチャーボード PC不要 HDMI録画機ゲームキャプチャーボード パソコン不要 ビデオ/TV/テレビ/ゲーム録画 tv



【商品説明】

・[ 3.5mmオーディオ入出力ポート] 声も同時に録音すれば、実況動画の出来上がり

・[対応HDMIデバイス] TV/TV Box/PC/DVR/NVR/Camera/PS4/Switch/Wii/Xbox One S/セガサターンなど。

・[特長] 最大入力解像度は1080P / 60Hzで、最大記録解像度は1080P / 30Hzの高画質録画! ゲームのプレイ動画をフルHDで簡単保存。

・[録画] USBハードディスク、USBメモリー、SDカード、SDHCカード、SDXCカード

・このキャプチャカードは録画映像専用で、YouTube生放送をサポートできません。 PC不要、OBSやPotplaye



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 14.10 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。