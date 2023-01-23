『2 CT アメジスト シルバーリング サイズ 16【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 17時 14分に出品され03月20日 17時 14分に終了予定です。即決価格は7,872円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「Vir Jewels」より引用"
【商品名】
2 CT アメジスト シルバーリング サイズ 16
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.80 cm
横幅 : 4.60 cm
奥行 : 7.00 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7872円
284 入札履歴
終了
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