『2 CT アメジスト シルバーリング サイズ 16【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 17時 14分に出品され03月20日 17時 14分に終了予定です。即決価格は7,872円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「Vir Jewels」より引用"



【商品名】

2 CT アメジスト シルバーリング サイズ 16



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.80 cm

横幅 : 4.60 cm

奥行 : 7.00 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ 2

CT

アメジスト

シルバーリング

サイズ

16