『ケース販売 カウブランド ツナグケア 顔も洗えるボディソープ 2000mL×6袋【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 22時 32分に出品され03月29日 22時 32分に終了予定です。即決価格は7,872円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

【ケース販売】 カウブランド ツナグケア 顔も洗えるボディソープ 2000mL×6袋



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 23.90 cm

横幅 : 32.70 cm

奥行 : 35.90 cm

重量 : 13.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。