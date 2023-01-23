『ケース販売 カウブランド ツナグケア 顔も洗えるボディソープ 2000mL×6袋【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 22時 32分に出品され03月29日 22時 32分に終了予定です。即決価格は7,872円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
【ケース販売】 カウブランド ツナグケア 顔も洗えるボディソープ 2000mL×6袋
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 23.90 cm
横幅 : 32.70 cm
奥行 : 35.90 cm
重量 : 13.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7872円
317 入札履歴
終了
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