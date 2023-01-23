『浅川マキの世界２ ?ライヴ・セレクションBOX (初回生産限定盤)(6枚組)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 17時 58分に出品され04月18日 17時 58分に終了予定です。即決価格は7,872円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

浅川マキの世界２ ?ライヴ・セレクションBOX (初回生産限定盤)(6枚組)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.90 cm

横幅 : 13.60 cm

奥行 : 15.00 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。