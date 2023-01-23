『マークゴンザレス ターポリンリュック 9138 BK【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 00時 57分に出品され03月21日 00時 57分に終了予定です。即決価格は7,872円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マークゴンザレス ターポリンリュック 9138 BK



【商品説明】

・タテ49cmxヨコ24cmxマチ14cm

・ポケットの数:8(外側4/内側4)

・重量:800g



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 31.40 cm

奥行 : 56.80 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ マークゴンザレス

ターポリンリュック

9138

BK